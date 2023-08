Saisonauftakt im Danubium Tulln

So locken unter anderem zwei Niederösterreich-Premieren die Gäste: Am 6. Oktober ist Eva Maria Marold „Radikal inkonsequent“ und der junge bayerische Shootingstar Martin Frank vermutet am 3. November „Wahrscheinlich liegt“s an mir“. Kabarett-Großmeister Lukas Resetarits spricht am 7. Oktober „Über Leben“. Und die diesjährige Salzburger Stier-Preisträgerin Malarina weiß am 20. Oktober „Serben sterben langsam“.

Über die ganze Saison werden vielfältige künstlerische Bögen gespannt, ob musikalisch mit Ursula Strauß & Ernst Molden oder die Gesangskapelle Hermann, über Gesellschaftspolitisches mit Florian Scheuba und Florian Klenk, Kabarett und Comedy mit Thomas Stipstis, Omar Sarsam, Gernot Kulis und vielen anderen mehr. Infos: www.tullnkultur.at

Es gibt jede Menge Karten zu gewinnen.

Lukas Resetarits ist am 7. Oktober zu Gast in Tulln. Foto: Katrin Werzinger