Am 29. August 2021 ist es wieder soweit: Das Areal rund um Österreichs größtes Einkaufszentrum verwandelt sich in eine einzigartige Laufstrecke, für Läuferinnen und Läufer jeden Alters. Zum großen Comeback, nach coronabedingter Pause im Vorjahr, gibt es heuer einige Neuerungen und noch mehr Programm für die ganze Familie. Erstmals wird es heuer gleich sechs verschiedene Bewerbe geben: Den SCS Run für Erwachsene über eine Distanz von fünf, zehn und fünfzehn Kilometer, einen 3er-Teamlauf, sowie einen Kinder- und Jugendlauf (1000 Meter) und den Knirpse Run (400 Meter). Rund 600 Meter des fünf Kilometer langen Rundkurses führen durch das Einkaufszentrum, vorbei an Shops und Restaurants der SCS, und machen den Lauf zu einem einzigartigen Erlebnis. Darüber hinaus wird ein vielfältiges Rahmenprogram für Jung und Alt geboten, das von Kinderentertainment powered by McDonald’s und Kinderwelt, Hüpfburgen, Kinderschminken bis zu Warm Up Sessions, kostenlosen Massagen von „Physio Everybody“ und Live DJ-Musik entlang der gesamten Strecke reicht. Der Hauptlauf startet um 9:00 Uhr bei den Multiplex Terrassen. Zum ersten Mal zählt der SCS Run auch zum bekannten Thermentrophy Cup. Für die Teilnahme gilt die 3G-Regel: Getestet, Geimpft oder Genesen.

Laufspaß für die gesamte Familie

Vom Hobby-Läufer bis zum ehrgeizigen Athleten, mit sechs verschiedenen Bewerben ist für jede und jeden etwas dabei: Der Rundkurs von fünf Kilometern kann entweder ein-, zwei- oder dreimal gelaufen werden, bewertet wird jeweils innerhalb festgelegter Altersklassen. Zusätzlich wird es noch einen Staffellauf geben, wo die Zeiten von einem Team bestehend aus drei Läufern addiert werden. Hier kann wieder zwischen fünf, zehn oder fünfzehn Kilometern gewählt werden. Der Kinder- und Jugendlauf, für die Geburtsjahre 2003 - 2012, umfasst eine Laufstrecke von einem Kilometer. Auf die kleinsten Läufer ab dem Geburtsjahr 2013 wartet der Knirpse Run, bei dem 400 Meter zu absolvieren sind.

Alle Infos: www.scs-run.at

Die NÖN verlost Startplätze. Teilnahmeschluss ist der 22. August!