Sommerliche Tanzparty im Schlosspark Esterházy

Am Freitag, 7. Juli, findet im Schlosspark Esterházy in Eisenstadt das erste „Butterfly Dance“ statt. Musik-Größen wie Parov Stelar, Xavier Rudd, Stereo MC's und viele mehr sorgen für Schmetterlinge im Bauch und gesteigerte Bewegungsfreude in den Füßen.

Es gibt Karten zu gewinnen (Einsendeschluss: 11. Juni).