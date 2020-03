„Kaiserin Elisabeth“ geht in den nächsten Jahren im Zuge einer Wanderausstellung international auf Reisen. Zahlreiche Exponate aus der Kaiserin-Elisabeth-Sammlung geben authentische Einblicke in das Leben der facettenreichen Kaiserin, fernab von Klischees und Mythen. Die erste Station der Sonderausstellung „Sisi“ ist von 21. März bis 20. November täglich von 10 bis 18 Uhr in Österreichs größter barocker Schlossanlage Schloss Hof.

Unter dem Titel „Sisi – Mensch & Majestät“ bringen im Jagdschloss Niederweiden, welches zum Schloss Hof gehört, rund 180 Objekte den Gästen die faszinierende Persönlichkeit Elisabeths näher. Sie geben abseits gängiger Klischees und zahlreicher Mythen, die sich um Elisabeth ranken, authentische Einblicke in das Leben der Kaiserin. Die Exponate zeugen von Freud und Leid, Sehnsüchten, Ängsten und Schicksalsschlägen einer Kaiserin, die viele Menschen auch heute noch in ihren Bann zieht. Die Exponate – größtenteils aus dem persönlichen Besitz der Kaiserin – reichen von Schmuck, Kleidung und Schuhen bis hin zu Gemälden und Skulpturen.

Die private Seite von Kronprinz Rudolf

In Schloss Hof erwartet das Publikum exklusiv ein zweiter Ausstellungsteil mit dem Titel „Sisis Sohn Rudolf“, dessen Schwerpunkt auf Elisabeths einzigem Sohn, dem Kronprinzen Rudolf, liegt. Im Zentrum steht die private Seite Rudolfs, angefangen bei seiner Jagdleidenschaft über sein ausgeprägtes naturwissenschaftliches Interesse bis hin zu seinem Verhältnis zu Frauen und seiner Leidenschaft am Reisen.

Infos: www.schlosshof.at

