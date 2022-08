Spektakulärer Auftakt in die Schlossklänge-Saison

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Die Schlossklänge-Saison 2022/23 in Grafenegg startet am Samstag, 1. Oktober, um 18.30 Uhr mit dem Tonkünstler-Orchester – ein Konzert für Schlagwerk und Orchester, das dem international gefeierten Virtuosen Colin Currie auf den Leib geschnitten wurde. Darauf folgt eine Symphonie, die das Leben schrieb: In seiner „Fünften“ rückt Pjotr Iljitsch Tschaikowski sein Ringen mit dem Schicksal und dem eigenen Leben ins Zentrum.

Es gibt fünf Mal zwei Karten für das Eröffnungskonzert der Schlossklänge-Saison zu gewinnen. Einsendeschluss: 7. September.