Publikumsliebling Andy Borg wird wieder für grandiose Stimmung sorgen. Er gibt nicht nur seine Hits zum Besten, sondern wird mit viel Charme und Witz durch den Abend führen. Ihm folgt ein österreichisches Original: Jazz Gitti. Eine stimmgewaltige Lawine aus Witz, Charme und Wiener Schmäh. Ihr grenzenloser Optimismus, der nur durch einen Hauch von Wehmut und Nostalgie umweht wird, ist das Markenzeichen der Jazz Gitti, die so singt, wie sie lebt: offenherzig, ehrlich und authentisch. Ohne sie wäre die Musikshow nicht komplett: Die Rede ist von der Wolfgang Lindner Band. Deshalb werden Andy und Co. von dieser wundervollen Band begleitet.

Mit der NÖN könnt ihr Karten für das Event am 13. Juni gewinnen! Einsendungen mit dem Kennwort „Stadlzeit“ bis 19. Mai an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, online mitspielen oder per Mail: gewinnspiel@noen.at

Details und Ticketverkauf unter: 02734/8228-0 sowie unter www.kittenberger.at