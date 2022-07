Volles Programm: Kultur auf der Burgruine Hohenegg

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Bei den Kulturtagen im Burghof der Ruine Hohenegg von 11. bis 14. August wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Los geht es mit einem Benefizkonzert für das Mausoleum in Hafnerbach von der NÖ Militärmusik am Donnerstag, 11. August. Am 12. August kommen AkustixxX mit ihrem Austropop-Programm „Von Helden und Heiligen“. Am 13. August betritt die Stimme Österreichs – Monika Ballwein – mit Band und ihrem Programm „Soulcircus“ die Bühne.

Am 14. August findet die lange Nacht der Hohenegg statt. Am Nachmittag ist Heurigenstimmung mit der Kellergassen-Combo angesagt, dann geht es mit Contemporary Jazz in den Sonnenuntergang. Begleitend dazu bieten die Wölfe zu Dunkelstein wieder ihr Mittelalterspektakel an. Zur Primetime treten dann Christof Spörk und das große Don Alberto Lovison Orchester mit dem neuen Kabarettprogramm „dahaam“ in Hafnerbach auf.

Mehr Infos und Karten zu „Kultur.Outdoor“ gibt es unter www.kultur-hafnerbach.at.

Mit der NÖN könnt ihr Karten gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 31. Juli!