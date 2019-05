Am 9. Juni bittet das Volleyball-Nationalteams zum "CEV European League-Heimdoppel" ins Multiversum Schwechat, also in jene historische Stätte, wo die ÖVV-Herren am 3. August 2011 im Vorfeld der Heim-EM sensationell den dreifachen Weltmeister und Doppel-Olympiasieger Brasilien in vier Sätzen besiegen konnte.

Damals war das Multiversum mit 3.000 Zuschauern randvoll. Einen ähnlichen Hexenkessel wünschen sich die "Golden Girls" von Cheftrainerin Svetlana Ilic und Michael Warms "Eurofighter" auch am Pfingstsonntag.

Die ÖVV-Damen treffen in ihrem vierten Spiel der Golden League, der europäischen Elite-Liga, ab 17.55 Uhr auf Frankreich. Für Österreichs Herren ist das Silber League-Duell mit Bosnien u. Herzegowina (ab 20:25 Uhr) ein weiterer ganz wichtiger Baustein in der Vorbereitung auf das große Saison-Highlight, der EuroVolley 2019 im September in Belgien, Frankreich, Niederlande und Slowenien. Bekanntlich hat sich Rotweißrot Anfang des Jahres erstmals auf sportlichem Wege für eine Europameisterschaft qualifizieren können und spielt nun im Konzert der ganz Großen mit!

Wir verlosen Karten!

Mit der NÖN könnt ihr live dabei sein! Wir verlosen 2x2 Karten! Einsendeschluss ist der 6. Juni.

Oder ihr sichert euch jetzt schon Tickets in unserem NÖN-Ticketshop!