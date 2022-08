Wachau wird zum Lauf-Hotspot

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Am Samstag, 24., und Sonntag, 25. September, bieten von Achleiten, Spitz und Emmersdorf aus alle Distanzen auch für Hobbyläufer nicht nur eine motivierende Kulisse durch historische Orte und Weinberge, sondern auch eine perfekte Topographie. Angeboten werden Marathon (plus flexible Staffel), Halbmarathon (plus Nordic Walking), Viertelmarathon (plus Teambewerb) und Kinderläufe.



Die NÖN verlost zehn Starterplätze für den Wachau Marathon. Einsendeschluss: 5. September

Anmeldung: www.wachaumarathon.com