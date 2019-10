Die vier herausragenden Stimmen und der Ausnahmegitarrist Mario Berger präsentieren ein Programm mit vielen klassischen, internationalen und traditionellen Weihnachtshits.

Die NÖN verlost Karten für das Konzert. Einsendungen mit dem Kennwort „Insieme Mixmas“ bis 18. Oktober per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder hier online mitmachen