Wettradeln durch das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau

Von Mautern bei Krems durch Dürnstein, vorbei an den berühmten Weinterrassen wieder zurück nach Mautern führen die Strecken bei den Wachauer Radtagen. Gefahren werden am Sonntag, 16. Juli, 53, 102 oder 176 Kilometer. Das Bikerdorf rund um das Areal des Mauterner Badeteichs ist nicht nur am Renntag, sondern schon am Samstag, 15. Juli, geöffnet – zur Startnummernausgabe, Nachnennung oder Treffen bei kulinarischen Schmankerln aus der Region. Außerdem steht der Samstag ganz im Zeichen des E-Bikes, die zum Probefahren angeboten werden.

Zur Tradition der Wachauer Radtage gehören auch die Kinder-Wettbewerbe im Start –Ziel-Bereich. Je nach Alter werden unterschiedliche lange Bewerbe und Geschicklichkeitsparcours angeboten.

Info: www.wachauer-radtage.at

Die NÖN verlost zehn Startcodes (Einsendeschluss: 1. Juli).