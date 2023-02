Willkommen in der Bühnenstadt Tulln!

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Besucher aus ganz Niederösterreich und Wien schätzen neben dem vielfältigen Programmangebot das moderne, klare Ambiente des Saales sowie die professionelle und persönliche Arbeit des Saal- und Technikpersonals. Für das leibliche Wohl sorgt die Gastronomie mit einem speziellen Service: „Vor der Veranstaltung Getränk und Imbiss für die Pause vorbestellen, das gibt‘s nur in der Oper und im Danubium“, so Geschäftsführer Erich Schindlecker.

Verschiedene Abonnements ermöglichen durch reservierte Sitzplätze ein Maximum an Komfort zum günstigen Preis (vier Veranstaltungen zum Preis von drei) und sind bequem online zu buchen.

Die kommenden Veranstaltungen im Danubium:

Fr, 03.03.2023, 19:30 Nadja Maleh, Bussi Bussi - NÖ-Premiere

Fr, 10.03.2023, 19:30 Luis aus Südtirol, Speck mit Schmorrn

Sa, 11.03.2023, 19:30, Caroline Athanasiadis, Souvlaki Walzer

Mi, 15.03.2023, 19:30, Alex Kristan, 50 Shades of Schmäh

Do, 16.03.2023, 19:30, Omar Sarsam, Sonderklasse

Do, 23.03.2023, 19:30, Alfred Dorfer & Angelika Kirchschlager, Tod eines Pudels

Fr, 14.04.2023, 19:30, Lainer & Putscher, WurstSalat

Sa, 15.04.2023, 19:30, Christine Eixenberger (Anm: aus Bayern), Einbildungsfreiheit

Do, 20.04.2023, 19:30, Thomas Stipsits, Stinatzer Delikatessen - Quasi ein Best of

Fr, 21.04.2023, 19:30, Stefan Verra, Körpersprache GENDERT nicht

Do, 27.04.2023, 19:30, Aida Loos, Arbeitsloos

Fr, 28.04.2023, 19:30, Dirk Stermann, Zusammenbraut