Zeitreise in die „Roaring Twenties“

„Nie wieder Waldemar“ heißt es am Freitag, 30. September, um 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf. „The Cover Girls“ präsentieren gemeinsam mit ihrem „Undercovergirl“ am Schlagzeug ihr neues Programm und verzaubern das Publikum mit Klavier, Kontrabass und dreistimmigem Gesang. Im Mittelpunkt steht die Zeit des Charleston, Jazz und Swing und dabei dürfen Interpretinnen wie Marlene Dietrich oder Zarah Leander auf keinen Fall fehlen.

Die NÖN verlost drei mal zwei Tickets für die Veranstaltung. Einsendeschluss: 14. September.