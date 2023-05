Jede Menge Musik, Musical und Kabarett

„La Notte Italiana“ im Wolkenturm

Nach den großen Erfolgen in den Vorjahren gastiert Insieme mit „La Notte Italiana – Italo Pop Non Stop, Best of VII“ am Mittwoch, 26. Juli, um 20 Uhr wieder im Wolkenturm von Schloss Grafenegg. Italienische Musik, die Vorfreude auf laue Sommernächte, Tage am Strand – das neue Programm wartet Hit auf Hit und macht garantiert Lust auf den nächsten Italienurlaub. Es gibt zehn Mal zwei Karten zu gewinnen.

Gewinnspiel Jetzt Karten für Inisieme gewinnen! Bitte einloggen um mitspielen zu können. Teilnehmen und gewinnen! Jetzt teilnehmen.



Keine Aktionen und News mehr verpassen und gleich hier zum NÖN.at Newsletter anmelden. Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und bin damit einverstanden, dass meine Daten an den angeführten Kooperationspartner weitergegeben werden.* Weiter

Die Magie von ABBA

Am Freitag, 11. August, erfüllt der Sound von ABBA Wieselburg, denn die Coverband „The Magic of ABBA“ wird ab 19.30 Uhr auf der Bühne im Schlosspark Wieselburg stehen. Mit einer energiegeladenen Show und den größten Hits der schwedischen Pop-Legenden wird das Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Fans von ABBA. „The Magic of ABBA“ lässt die Zuschauer in die Welt der 70er-Jahre eintauchen und sorgt für eine unvergleichliche Party-Atmosphäre. Die NÖN verlost zehn Mal zwei Karten.

Gewinnspiel Jetzt Karten für "The Magic of ABBA" gewinnen! Bitte einloggen um mitspielen zu können. Teilnehmen und gewinnen! Jetzt teilnehmen.



Keine Aktionen und News mehr verpassen und gleich hier zum NÖN.at Newsletter anmelden. Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und bin damit einverstanden, dass meine Daten an den angeführten Kooperationspartner weitergegeben werden.* Weiter

ABBA-Fans kommen am 11. Augist in Wieselburg voll auf ihre Kosten. Foto: Simone Attisani

Musik und Kabarett im Burghof

Hinter den Mauern der Burgruine Hohenegg in Hafnerbach im Bezirk St. Pölten sorgen Konzerte, Musik und Kabarett für Unterhaltung, organisiert vom Kultur- und Tourismusverein Hafnerbach. Mit dabei ist heuer Kabarettistin Angelika Niedetzky mit ihrem Programm „der schönste Tag“ am Samstag, 17. Juni, im überdachten Burghof der Ruine. Am Freitag, 23. Juni, kommt dann Chris Steger für ein intimes Konzert nach Hafnerbach und präsentiert Auszüge aus seinem neuen Album, das im Herbst 2023 veröffentlicht wird. Weitere Infos und Karten: www.kultur-hafnerbach.at Die NÖN verlost drei Mal zwei Karten für Chris Steger und zwei Mal zwei Karten für Angelika Niedetzky.

Gewinnspiel beendet Dieses Gewinnspiel ist derzeit nicht aktiv. Dieses Gewinnspiel ist derzeit nicht aktiv.



Kabarettistin Angelika Niedetzky sorgt am 17. Juni auf der Ruine Hohenegg für Lacher. Foto: Konstantin Kurasch

Chris Steger kommt am 23. Juni nach Hafnerbach. Foto: www.kurasch.com, www.kurasch.com

„Jedermann“ im Schloss Grafenegg

Romy-Preisträger Philipp Hochmair und der österreichische Avantgarde-Musiker Kurt Razelli geben am Samstag, 12. August, um 19.30 Uhr auf Schloss Wieselburg ihre Interpretation „Jedermann Razelli RMX“ zum Besten. Es gibt zehn Mal zwei Karten zu gewinnen.

Gewinnspiel Jetzt Tickets für die Vorstellung von Jedermann auf Schloss Wieselburg gewinnen! Bitte einloggen um mitspielen zu können. Teilnehmen und gewinnen! Jetzt teilnehmen.



Keine Aktionen und News mehr verpassen und gleich hier zum NÖN.at Newsletter anmelden. Ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen und bin damit einverstanden, dass meine Daten an den angeführten Kooperationspartner weitergegeben werden.* Weiter