Jetzt Tickets für die besten Events gewinnen!

Klassisch und afrikanisch

Die Musiker von MoZuluArt haben sich einen eigenen musikalischen Kosmos erschaffen. Mithilfe des Ambassade Streichquartetts gelingen ihnen die Wechsel zwischen ernster Musik und afrikanischer Leichtigkeit scheinbar mühelos, das zeigen sie am 30. April um 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten. Roland Guggenbichler und seine Musiker beweisen einmal mehr, dass mit Musik Menschen unterschiedlicher Herkunft näher zusammengebracht werden. Die NÖN verlost fünf Mal zwei Karten.

Florian trifft Florian im Konzerthaus

Der Investigativ-Journalist Florian Klenk und der Investigativ-Kabarettist Florian Scheuba sprechen am Freitag, 6. Mai, um 19.30 Uhr im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf über die politische Realität unseres Landes. Sie lassen pointiert die größten Korruptionsskandale der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit Revue passieren, entdecken dabei überraschende Verbindungen, absurde Zusammenhänge und merkwürdige Zufälle. Und zeigen auf, warum man hierzulande oftmals mit einem Geständnis am besten davonkommt. Es gibt drei Mal zwei Karten für „Sag du, Florian ...“ zu gewinnen.

Philipp Hochmair im Wolkenturm

Am 28. und 29. Juli gibt Romy-Preisträger Philipp Hochmair um 20.30 Uhr im Wolkenturm in Grafenegg wieder seine Interpretationen „Schiller Rave Balladen“ und „Jedermann Reloaded“ zum Besten. Hochmair und seine Band „Die Elektrohand Gottes“ verwandeln dabei Schillers berühmte Balladen in ein exzessives Rockkonzert. Er greift in das große Sprachwerk Schillers ein, sucht den pochenden Herzschlag der Worte und treibt mit diesen literarischen Kostbarkeiten ein schier unglaubliches Selbstexperiment.

In „Jedermann Reloaded“ schlüpft Hochmair in alle Rollen und macht Hugo von Hofmannsthals Klassiker zu einem vielstimmigen Monolog. Die NÖN verlost jeweils fünf Mal zwei Karten für die Veranstaltungen.