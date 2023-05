Mit der NÖN den Kultur- und Theatersommer genießen

Sommerzeit ist Kulturzeit! Der Theatersommer Niederösterreich hat auch heuer wieder für jeden Geschmack etwas zu bieten - egal ob Komödie, Drama oder Musical.



„All we need is Love“, heißt es heuer beim Paartherapeutical im Rahmen des Kultursommer Laxenburg, das von 18. Juni bis 20. August zu sehen ist. Es gibt zehn Mal zwei Karten für Sonntag, 25. Juni, zu gewinnen.

www.kultursommerlaxenburg.at

Guiseppe Verdis „Don Carlo“ – ein musikalischer Opernkrimi in fulminanter Besetzung – gelangt heuer von 8. Juli bis 4. August, im Kaiserhof des Stiftes Klosterneuburg auf die Bühne. Für die Oper am Donnerstag, 6. Juli, verlost die NÖN drei Mal zwei Karten.

www.operklosterneuburg.at

Die Ausstellung im Kaiserhaus Baden „Aufbaden–Abbaden. Kurkultur in Baden“ taucht bis ins 18. Jahrhundert nach packenden Kurgeschichten, birgt heilsversprechende Kurmittel und hört Stimmen aus dem heutigen Baden zu. Zehn Mal zwei Karten mit freier Terminwahl gibt es zu gewinnen.

www.kaiserhaus-baden.at

„Es muss geschieden sein“ – die Weltpremiere von Peter Turrini – gibt es heuer bei den Raimundspielen Gutenstein von 13. Juli bis 6. August in Gutenstein zu sehen. Die NÖN verlost acht mal zwei Karten für Freitag, 14. Juli, und sieben Mal zwei Karten für Sonntag, 30. Juli.

www.raimundspiele.at

Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucherinnen und Besucher bei den Sommerspiele Schloss Hunyadi in Maria Enzersdorf mit „Humor im Schloss“ und „Musik im Schloss“. Es gibt ein Mal zwei Karten für „Kreis.U.Quer“ am Mittwoch, 5. Juli zu gewinnen. Außerdem liegen ein Mal zwei Karten für Stefan Plank und Zizipe am Freitag, 7. Juli, bereit. Für das Galakonzert mit dem Ensemble Neue Streicher am Freitag, 30. Juni, gibt es ebenfalls ein Mal zwei Karten zu gewinnen.

www.mariaenzersdorf.gv.at

„Die Präsidentinnen“ von Werner Schwab stehen heuer am Spielplan der Festspiele Reichenau, die von 1. Juli bis 6. August über die Bühne gehen. Die NÖN verlost Karten für die Aufführung am Sonntag, 9. Juli.

www.festspiele-reichenau.at

Die Sommernachtskomödie Rosenburg wird ihr Publikum in der achten Saison mit einer brillanten Komödie, die jedes Theaterherz höher schlagen lässt, begeistern: „Shakespeare in Love“ heißt von 22. Juni bis 6. August. Die NÖN verlost drei Mal zwei Karten (freie Terminwahl). www.sommernachtskomoedie.at

In ihrem 51. Spieljahr präsentieren die Nestroy Spiele Schwechat von 1. Juli bis 5. August Nestroys Komödie „Eisenbahnheiraten“ im Schlosshof Rothmühle Schwechat. Es gibt drei Mal zwei Karten für Samstag, 8. Juli, und zwei Mal zwei Karten für Samstag, 29. Juli, zu gewinnen. www.nestroy.at

Intendant Werner Auer und das Team des Kindermusicalsommer NÖ bringen mit „Ritter Rost und Prinz Protz“ von 5. Juli bis 6. August, wieder ein unterhaltsames Stück des Blechritters auf eine der schönsten Open Air Bühnen Niederösterreichs, mitten in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois. Die NÖN verlost zehn Packackages (zwei Erwachsene und zwei Kinder) am Mittwoch, 5. Juli. www.kittenberger.at

„Der brave Soldat Schwejk“ nach dem Roman von Jaroslav Hašek kommt von 7. Juli bis 12. August zum 15-jährigen Jubiläum des Sommertheaters Mödling auf die Bühne. Im bisher aufwendigsten Bühnenbild (20 Verwandlungen) werden über 40 Rollen für etliche Überraschungen sorgen. Die NÖN verlost drei Mal zwei Karten für die Aufführung am Samstag, 8. Juli.

www.theater-moedling.at

Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium in szenischer Aufführung „Elias“ ist beim Festival Retz zu sehen. Es gibt fünf Mal zwei Karten für Sonntag, 9. Juli zu gewinnen.

www.festivalretz.at

Die Rösslfassung für das Schloss Weitra Festival wird auch diesmal einen erfrischenden Sommertheaterakzent setzen. „Im weißen Rössl“ ist von 7. Juli bis 6. August zu sehen. Es gibt 15 Mal zwei Karten für Freitag, 7. Juli, zu gewinnen. www.schloss-weitra.at

