Vom 26.-27.09.2020 und 03.-04.10.2020 veranstaltet das Forum Antiquum ein großes Ritterfest im Schlosspark LAXENBURG. Ein besonderes Highlight ist das Ritterturnier zu Pferde. Wir bieten an allen beiden Tagen ganztägiges Programm mit Künstlern, Gauklern und mittelalterlicher Livemusik. Verschiedene Gaumenfreuden aus der mittelalterlichen Küche werden geboten – diverse Pfannengerichte, gebackene Mäuse und vieles andere – ebenso könnt ihr euren Durst bei der Taverne löschen. Im gemütlichen Mokkazelt könnt ihr bei Torte und Kaffee ausspannen. Verschiedene Händler bieten Ihre mittelalterlichen Waren an – von Schmuck über Schwerter und Bögen bis hin zu dekorativen mittelalterlichen Waren wird es an nichts fehlen.

Jetzt schon den Termin im Kalender vormerken – ganztägiges Programm und – wie immer- für Kinder bis 14 Jahre kostenlos!



Wegzoll und nähere Infos unter: www.mittelalterevent.com

Wir verlosen Karten!

Die NÖN verlost Familienpackages (2 Erw. + 2 Kinder) für das Ritterfest im Schlosspark Laxenburg. Teilnahmeschluss ist der 15. September.