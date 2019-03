Den Start bietet das Ritterfest in Langenzersdorf: vom 6. Bis 7. April.2019 veranstaltet das Forum Antiquum ein großes Ritterfest im Erholungsgebiet auf der Seeschlacht in Langenzersdorf.

Ein besonderes Highlight ist die Feldschlacht, an der an die 60 Kämpfer beteiligt sind.Wir bieten an allen beiden Tagen ganztägiges Programm mit Künstlern, Gauklern und mittelalterlicher Livemusik. Verschiedene Gaumenfreuden aus der mittelalterlichen Küche werden geboten – diverse Pfannengerichte, gebackene Mäuse und vieles andere – ebenso könnt ihr euren Durst bei der Taverne löschen. Im gemütlichen Mokkazelt könnt ihr bei Torte und Kaffee ausspannen. Verschiedene Händler bieten Ihre mittelalterlichen Waren an – von Schmuck über Schwerter und Bögen bis hin zu dekorativen mittelalterlichen Waren wird es an nichts fehlen. Samstag Abend gibt es zusätzlich ein Abendkonzert.

Zweimal täglich bieten wir einen spannenden Ritterschaukampf – für unsere kleinsten Besucher bieten wir einen Jungritterparcour sowie Jungritterschlag.

Zum Abschluss gibt es eine spektakuläre Feuershow, welche man auf keinen Fall verpassen darf!

Wegzoll und nähere Infos unter: www.mittelalterevent.com oder auf Facebook!

Die NÖN verlost Karten für folgende Termine: