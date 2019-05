Top Hits und top Stimmung verspricht „La Notte Italiana“ am 31. Juli (ab 20 Uhr) im Schloss Haindorf in Langenlois. Das vierte Programm von „Insieme“ wartet mit italienischer Musik und der Vorfreude auf laue Sommernächte und Tage am Strand auf die Gäste.

Karten gibt es im NÖN-Ticketshop!

Infos unter: www.cayenne.at