Auf der NÖN Bühne gibt es an allen Messetagen ein volles Programm:

„The Voice of Germany“-Teilnehmer Alexander Eder rockt die NÖN-Bühne am Freitag um 13:30 Uhr. Auch Radio 4/4 ist mit dabei, genauso wie die Profis des spusu SKN St. Pölten.

Thomas Lerch

Am Samstag ab 10:30 Uhr gibt es eine spektakuläre Live-Show mit dem Circus Pikard. Außerdem gibt es am Nachmittag Pop Dance mit SemTeo Fitness und einen Naturkosmetik-Workshop mit HERZgarten. Die Sportunion präsentiert STRONG by Zumba und um 16:30 besuchen die spusu SKN St. Pölten Juniors die NÖN Bühne.

Am Sonntag präsentiert sich St. Pölten mit einer „Stadtplauderei“, es gibt eine Hula Hoop-Vorführung mit Hoop your Body und der UBC St. Pölten Basketball lädt zum Körbe werfen ein!

„NÖN sucht das größte Talent" am Samstag und Sonntag

Die erfolgreiche Castingshow „NÖN sucht das größte Talent“ präsentiert am Samstag und am Sonntag jeweils um 13:00 Uhr die besten Talente aus dem Jahr 2018. Die „Rubbellos-Show der Österreichischen Lotterien“ findet an allen drei Tagen statt, ebenso wie das Schaukochen mit Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer.