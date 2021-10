Scheinbar schwerelos: „Gravity & Other Myths“ in St. Pölten

Einmal mehr macht die Circuscompagnie „Gravity & Other Myths“ ihrem Namen alle Ehre: Denn sobald die Artisten die Bühne betreten, werden sämtliche physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt. Im schwindelerregenden Balanceakt beginnen Gegenstände zu schweben, während menschliche Körper durch die Luft wirbeln und in einer eleganten Choreografie münden. Nach „A Simple Space“ zeigen die jungen Akrobaten aus Adelaide mit „Backbone“ am 27. und 28. November im Festspielhaus St. Pölten ihre bislang größte Show. Die NÖN verlost Karten.

