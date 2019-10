120 Kilometer im Winter zu gehen oder zu laufen ist eine lange und weite Reise. Unter dem verbindenden Burgenland Extrem Spirit „Live Love Move“ treffen sich unzählige Pilgergeher, Weitwanderer, Extremsportler, Freizeitsportler und Bewegungsstarter aus allen Regionen und vielen Nationen, um die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit zu spüren. Bei der letzten 24 Stunden Burgenland Extrem Tour haben sich über 5.000 Starter und Starterinnen auf den Weg gemacht. Nicht alle haben es ins Ziel geschafft – aber alle haben ihre Ziele erreicht.

Am 24. Jänner 2020 startet die 9. Auflage der 24 Stunden Burgenland Extrem Tour. In Neusiedl am See geht „School of Walk“ für Schüler und Schülerinnen in die dritte Runde. Ebenfalls mit am Start sind ältere Mitmenschen, die im Rahmen von „Golden Walker“ gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen ein generationenübergreifendes Abenteuer erleben wollen. „Golden Walker“ richtet sich speziell an jene Personen über 60 Jahre, die langsam und in kleinen Schritten wieder in Schwung kommen möchten.

Anmeldung und alle weiteren Infos unter www.24stundenburgenland.com.

