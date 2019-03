Kabarett, Kleinkunst und Musik, dargeboten von heimischen und internationalen Künstlern, das ist das Erfolgsprogramm der TullnKultur, das jährlich Tausende Besucher ins Zentrum der Bezirkshauptstadt lockt. Im Sommer zur Donaubühne, die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, und in der verbleibenden Zeit in das 2014 eröffnete Danubium, das heuer sein fünfjähriges Jubiläum begeht!

Dort steht aktuell ein Mix aus Stars und jenen, die kurz davor stehen, ebensolche zu werden, auf dem Spielplan. Zu sehen gibt es

Andreas Vitasek mit „Austrophobia“ am 21. März um 19.30 Uhr,

Omar Sarsam mit „Herzalarm“ am 22. März um 19.30 Uhr,

Joesi Prokopetz mit „Gürteltiere brauchen keine Hosenträger“ am 28. März um 19.30 Uhr,

Gernot Kulis mit „Herkulis“ am 4. April um 19.30 Uhr,

Lisa Eckhart mit „Die Vorteile des Lasters“ am 6. April um 19.30 Uhr,

Katharina Straßer mit „Alles für’n Hugo“ am 12. April um 19.30 Uhr,

Stefan Haider mit „Freifach: Herzensbildung“ am 25. April um 19.30 Uhr,

Lady Sunshine & Mr. Moon mit der Guten Morgen Combo mit „Sing Baby, Sing“ am 26. April um 19.30 Uhr,

Christoph Fritz mit „Das jüngste Gesicht“ am 27. April um 19.30 Uhr,

Alex Kristan mit „Lebhaft“ am 3. Mai um 19.30 Uhr

Jimmy Schlager & Band mit „Powidl“ am 4. Mai um 19.30 Uhr.

Die NÖN verlost Karten für Joesi Prokopetz, Lisa Eckhart, Katharina Straßer, Stefan Haider, Lady Sunshine & Mr. Moon mit der Guten Morgen Combo, Christoph Fritz und Jimmy Schlager & Band. Mitmachen ist ganz einfach: Einsendungen mit dem Kennwort „Danubium“ sowie dem Wunschtermin bis zum 20. März an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, online mitspielen oder per E-Mail an gewinnspiel@noen.at.

