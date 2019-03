Neben den Headlinern „HateSphere“ aus Dänemark gibt es unglaublich viel österreichischen Metal vom Feinsten. „HateSphere“ ist eine von wenigen Bands, die die Flamme des 80er-Jahre-Speed-Metal mit der sogenannten skandinavischen Neo-Thrash-Bewegung neu entfacht. Nach fast 20 Jahren auf der Bühne und zahlreichen erfolgreichen Tourneen weltweit hat es HateSphere geschafft, sich einen Platz in der internationalen Metal Szene zu sichern. In Wiesen präsentiert die Band auch ihr neues Album „Reduced to Flesh“.