Seine Hits „Ein Stern, der deinen Namen trägt“, „Gloria“ oder „Geboren, um dich zu lieben“ sind aus der österreichischen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken.

Kürzlich feierte der gebürtige Kärntner Nik P., der sich das Gitarrespielen übrigens selbst beigebracht hat, sogar schon sein 20-jähriges Bühnenjubiläum.

Kurz vor seiner Tourneepause kommt der Künstler mit seiner Band zum Konzert in die Sporthalle nach Waidhofen an der Thaya. Mit im Gepäck hat er am 5. April (20 Uhr) vermutlich auch sein neues Album, das 2019 erscheinen wird. Vorverkaufskarten sind in allen Raiffeisenbanken, Sparkassen, Libros und allen oeticket- Shops erhältlich.

