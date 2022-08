„Rebecca“ kommt nach Wien

Werbung Anmeldung zum NÖN-Newsletter

Die auf dem weltberühmten Roman von Daphne du Maurier basierende Produktion „Rebecca“ ist nach vielen internationalen Stationen in der fesselnden Inszenierung von US-Star-Regisseurin Francesca Zambello wieder in Wien zu erleben. Die Premiere findet am 22. September statt.

Der Stoff für die Geschichte, der bereits in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für elf Oscars nominiert wurde und erst vor kurzem in der Neuverfilmung von Netflix Erfolge feierte, garantiert auch in der legendären Musical-Adaption der Vereinigten Bühnen Wien einen wunderbaren Abend voller Romantik, düsterer Geheimnisse und unheimlicher Spannung.

Die Liebesgeschichte auf Schloss Manderley entwickelt sich nach und nach zu einem packenden Thriller mit vielen Intrigen und dunklen Überraschungen.