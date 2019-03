Sie navigiert dabei durch einen abenteuerlichen Stilmix. Die NÖN verlost Karten. Einsendungen bis 15. März mit dem Kennwort „Festspielhaus“ an NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, online mitspielen oder per E-Mail an gewinnspiel@noen.at.

www.festspielhaus.at