Wer einmal vom Virus des Blues infiziert wurde, bekommt es nie wieder los. In den vergangenen Jahren ist die Fangemeinde des Blues auch in St. Pölten immer größer geworden.

Wizards of Blues, R&B Caravan feat. Kai Strauss & Tommie Harris, die Jimmy Reiter Band oder die Mojo Blues Band – es ist angerichtet auf der Bühne am Ratzersdorfer See, der wie jedes Jahr am letzten Juliwochenende zum Hotspot für die Liebhaber dieses Musikgenres wird. „Wir wollen den Besuchern ein echtes musikalisches Erlebnis bieten, das sie nicht so schnell vergessen werden“, sagt Michael Bachel, der als Leiter des Veranstaltungsservice der Stadt St. Pölten das Bluesfest mit seinem Team organisiert.

„In der österreichischen Bluesszene geht es fast schon familiär zu, jeder kennt jeden. Künstler und Bands sind unkompliziert, Starallüren gibt es keine. Es geht um die Musik, um den Blues und um sonst nichts. Wenn man das so wie wir über einen längeren Zeitraum veranstaltet, ist dieses Insiderwissen von uns natürlich ein großer Vorteil“, so der Veranstaltungsprofi aus St. Pölten.

Summer Blues Festival

28. Juli, St. Pölten, Ratzersdorfer See

