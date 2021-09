In ihrem neuen Programm „Kann denn Liebe Sünde sein ?“ beschäftigt sich Nina Proll mit der Rolle der Frau in der Geschichte. Sowohl textlich als auch musikalisch spannt sie den Bogen von der Erotik der Vergangenheit bis in die Gegenwart, in Liedern und scharfzüngigen Texten.

Rita Newmann

Sie sagt, was viele denken, aber sich nicht zu sagen trauen. Begleitet von einer 3-köpfigen Band unter der Musikalischen Leitung von Christian Frank garantiert Nina Proll einen unterhaltsam prickelnden, musikalischen Abend. Und: Wo Nina Proll drauf steht, da ist immer eine ordentliche Portion Erotik drinnen!



Die Vergabe der Sitzplätze wird jedenfalls den geltenden Covid-19-Richtlinien genau angepasst. Für den Schutz Ihrer Gesundheit werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen!

Wir verlosen VIP-Tickets! Das sind die beste Plätze im VIP- Bereich, ein VIP Buffet in der Pause und nach der Vorstellung sowie ein Meet and Greet mit der Künstlerin! Außerdem verlosen wir Kategorie A Tickets für Kultur für Sport – Nina Proll. Teilnahmeschluss ist der 21. September.