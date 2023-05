Wir verlosen Tickets für Klangkarussell bei den Design Days

012 landeten die beiden Salzburger mit „Sonnentanz“ einen Welthit. Binnen kürzester Zeit kletterte der Song in diversen europäischen Ländern an die Spitze der Charts, 2013 wurde er beim Amadeus Music Award als „Song des Jahres“ ausgezeichnet. 2022 gab es den begehrten Award erneut – verliehen in der Kategorie „Electronic/Dance“.

Klangkarussell verzeichnet mittlerweile über zwei Millionen verkaufte Singles und mehr als 175 Millionen Views auf Youtube. Zahlreiche Konzerte spielte das Duo in den vergangenen Jahren, in diesem Jahr treten sie unter anderem in der Schweiz, in Großbritannien und auf diversen Festivals auf.

In Grafenegg macht sich das Duo die außergewöhnliche Bauweise des Wolkenturms zunutze und lässt dort am Samstag, 13. Mai, unter freiem Himmel elektronische Musik gepaart mit Saxophon und Vocals erklingen.

Mit der NÖN könnt ihr Karten gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 3. Mai.