Die NÖN verlost Karten für die Tour von Thorsteinn Einarsson

Thorsteinn Einarsson hat mit seiner Single „Shackles“ einen der meistgespielten Radiohits der Gegenwart in Österreich abgeliefert. 2022 tourt der gebürtige Isländer erstmals mit seiner Band quer durch Österreich. Titel: „Have You Seen This Man?“

Die NÖN verlost Karten für seine Konzerte im Freiraum St. Pölten am 31. März um 20 Uhr (Tourpremiere) und am 10. Juni um 20 Uhr in der Halle am Festivalgelände Wiesen sowie CDs und Autogrammkarten.