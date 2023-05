Haydns großes Oratorium „Tobias“ in internationaler Starbesetzung

Nach dem sensationellen Einstand in der prachtvollen Brucker Pfarrkirche mit der „Schöpfung“ präsentiert die Haydnregion Niederösterreich am 24. Juni mit „Tobias“ ein starbesetztes Meisterwerk. „Die Heimkehr des Tobias“, eine Vertonung des alttestamentarischen Stoffes, gehört zum Bedeutendsten, was Joseph Haydn an geistlicher Musik geschaffen hat. Starbariton Adam Plachetka, die international preisgekrönte, israelische Sopranistin Shira Patchornik, der britische Tenor Theodore Browne sowie das Czech Ensemble Baroque werden mit brillant vertonten Arien, Chor- und Orchestersätzen begeistern.

Großes Oratorium: „TOBIAS“ – Ein sakrales Meisterwerk

SA, 24. Juni 2023, 19.30 Uhr

Pfarrkirche zur Hl. Dreifaltigkeit, 2460 Bruck/Leitha, Hauptplatz 1

Karten: EUR 35,- (Kat.A) / EUR 30,- (Kat.B) / EUR 25,- (Kat.C)

Wir verlosen zwei Karten für das große Oratorium „TOBIAS“ am 24. Juni in der Pfarrkirche zur Hl. Dreifaltigkeit in Bruck/Leitha. Teilnahmeschluss ist der 9. Juni.