Das Konzertprogramm der „Haydnregion Niederösterreich“ unter Berück­sichtigung sämtlicher behördlichen Auflagen, Abstands- und Hygieneregeln wird weitgehend wie ursprünglich geplant von 8. August bis 13. Dezember umgesetzt:

Unter dem Motto „Erlebnis Haydn‟ präsentiert die „Haydnregion Niederösterreich“ ein durch Joseph und Michael Haydn inspiriertes, künstlerisch exzellent besetztes Musik-Festival mit nunmehr 16 Veranstaltungen an 9 Standorten in 8 Gemeinden des Bezirks Bruck an der Leitha. Anlässlich seines 250. Geburtstages wird heuer außerdem Ludwig van Beethoven, Joseph Haydns Meisterschüler, ins Zentrum gerückt. Die Ver­anstaltungen von März bis Juni konnten corona-bedingt nicht stattfinden.

Das bereits traditionelle Sommerkonzert in der Göttlesbrunner Pfarrkirche beschert dem Publikum gewohnt verblüffende Meisterleistungen aufstrebender Instrumentalisten mit Kompositionen von Joseph Haydn sowie beschwingte Melodien unterschiedlicher Stilepochen. Der junge Tastenmeister Martin Ivanov und das innovative „Aureum Saxophonquartett“ garantieren Virtuosität auf höchstem musikalischem Niveau.

Wir verlosen Karten für Piano & Sax – Junge Virtuosen am 16. August in der Pfarrkirche Göttlesbrunn. Teilnahmeschluss ist der 5. August.