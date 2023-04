„Rising Stars am Muttertag“ begeistert mit Klassik und Romantik

Auch 2023 wartet die Haydnregion Niederösterreich am 14. Mai mit einem „Muttertagskonzert“ im eleganten Ambiente von Schloss Margarethen am Moos auf: Abermals präsentieren mit der Sopranistin Ekaterina Protsenko und Bariton Benjamin Sattlecker zwei Preisträger:innen des „Internationalen Haydn Gesangswettbewerbes“ 2022 sowie hochkarätige Instrumentalist:innen ― Pianistin Fiona Pollak, Nora Romanoff-Schwarzberg an der Viola und Neo-Festivalintendant Christoph Zimper an der Klarinette ― ein erlesenes Programm: mit Liedern, Arien und Kammermusik von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Robert Schumann und Franz Schubert.

Rising Stars am Muttertag

SO, 14. Mai 2023, 15.30 Uhr (Muttertag)

Schloss, 2433 Margarethen am Moos, Wiener Straße 17

Karten: EUR 35,- (Kat.A) / EUR 30,- (Kat.B)

Wir verlosen zwei Karten für das Konzert „Rising Stars am Muttertag“ am 14. Mai im Schloss in Margarethen am Moos. Teilnahmeschluss ist der 8. Mai.