Wir verlosen Karten für das Konzert von Zucchero in St. Margarethen

Seine Live-Konzerte sind ein Traum, seine Musik verbreitet italienisches Flair und er macht mit jeder Note klar, dass er einer der größten Musiker unserer Zeit ist. In seiner bereits über drei Jahrzehnte andauernden Karriere spielte Zucchero bereits mit Künstlern aus vielen Genres: darunter dem legendären Bluesman John Lee Hooker, Sting, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, Solomon Burke, The Scorpions (Milleniums-Konzert mit den Berliner Philharmonikern), Paul Young oder Ray Charles, der ihm folgendes Kompliment verpasste: „Zucchero ist einer der besten Blues-Musiker der Welt“. Nach den erfolgreichen Konzerten im letzten Jahr geht der ‚Italian Bluesman‘ wieder auf Tour und auch nach Österreich. Diesmal gastiert er am Montag, 17. Juli, im Steinbruch St. Margarethen .

