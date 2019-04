Bereit für den Festival-Sommer? Die Veranstalter von Frequency und Nova Rock stehen bereits in den Startlöchern und holen die Créme de la Créme aller Bands auf ihre Festival-Bühnen. Den Auftakt macht das Nova Rock von 13. bis 16. Juni in Nickelsdorf auf den Pannonia Fields (Burgenland). Mit seinen Headlinern feiert das Nova Rock dieses Jahr sogar eine Premiere. Nach Slipknot am Donnerstag und The Cure am Freitag treten an den Folgetagen erstmals in der deutschen Festival-Historie Die Ärzte sowie Die Toten Hosen auf einem Festival auf.

Highlights gibt es auch am Frequency, das von 15. bis 17. August am VAZ-Gelände St. Pölten Festivalfans anlockt: Twenty One Pilots, Sunrise Avenue, Macklemore und The Offspring sind nur wenige der Musikgiganten, die das Festival rocken werden.

Mit der NÖN könnt ihr den Festival-Sommer gleich doppelt genießen – und zwar mit dem Superfestival-Ticket. Die NÖN verlost Festivalpässe für beide Events.

So könnt ihr mitmachen: Einsendungen mit dem Kennwort „Superfestival-Ticket“ bis zum 26. Mai an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, online mitspielen oder per Mail an gewinnspiel@noen.at.