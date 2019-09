Laura Fischer vom NÖN-Marketing kam bereits persönlich in den Genuss einer Hörprobe. Die NÖN verlost die neue CD des erfolgreichsten Nahversorgers in punkto Schlager aus der Steiermark.

Unter allen Einsendungen mit dem Kennwort „Oliver Haidt“, die per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten oder an gewinnspiel@noen.at bis 6. Oktober einlangen, wird das neue Album verlost. Ihr könnt auch einfach hier online am Gewinnspiel teilnehmen.