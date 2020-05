Das sind die Spiele im Detail:

Risiko Junior

Mit der kindgerechten Variante des Spieleklassikers Risiko können Spieler ab fünf Jahren die Weltmeere bereisen, Inseln erobern und Schätze bergen. Risiko Junior ist schnell erlernt und mit coolem Piratenmotiv farbenfroh gestaltet. Die Spieler ziehen mit ihren Piratenschiffen als Spielfiguren, aus denen sie auch ihre Würfel herauskatapultieren können, über den Spielplan, um Inseln und Schätze zu erobern. Wer am Ende die meiste Beute gemacht hat, gewinnt. Das Spiel ist für zwei bis vier Spieler geeignet. Es erfordert kein Einlesen, ist schnell eingerichtet und kann in weniger als dreißig Minuten gespielt werden. Eine großartige Möglichkeit, Kindern die beliebte Marke Risiko näher zu bringen.

Cluedo Junior

Bei Cluedo Junior können clevere Kinder ihre Kombinationsgabe unter Beweis stellen, denn es gilt einen spannenden Kriminalfall zu lösen. Zwei bis sechs Spieler durchsuchen die Cluedo Villa nach Hinweisen und nehmen die Verdächtigen genau unter die Lupe. Statt um einen Mord, wie im klassischen Cluedo, geht es in dieser kinderfreundlichen Version um den Fall des zerbrochenen Spielzeugs. Die Hinweise für den Fall finden sich als Bilder unter den Figurensockeln, so dass jüngere Spieler sehr gut ohne Lesen und Schreiben auskommen. Daher ist das Spiel für Kinder ab fünf Jahren bestens geeignet. Da die Hinweise für jedes Spiel neu gemischt werden, gibt es für das Rätsel immer wieder eine andere Lösung. So sorgt „Mein erstes Cluedo“ immer wieder für neuen Spaß und fördert die Aufmerksamkeit und Kombinationsgabe der Kinder.

Spiel des Lebens Junior

Mit der Junior Variante von Das Spiel des Lebens können unternehmungslustige Kinder ab fünf Jahren einen fabelhaften Familienurlaub erleben. Ob es wohl in die Berge, in einen Freizeitpark oder in die Natur zum Campen geht? Mit den neuen Spielfiguren können sich Spieler aussuchen, ob sie mit dem Auto, Schiff, Zug oder Flugzeug über den farbenfrohen Spielplan ziehen und die unterschiedlichen Reiseziele entdecken. Unterwegs werden Aktionskarten gezogen, die für die Spieler mal positiv und mal negativ ausfallen: Vom Ausflug zum weltgrößten Donut bis hin zu verlorenem Gepäck kann auf Reisen alles Mögliche passieren. Unterwegs können die Spieler wie auch in dem Original Spieleklassiker Geld gewinnen oder verlieren. Wer besonders schnell an seinem Ziel ankommen möchte, kann mit dem Speedboot eine Abkürzung nehmen. Derjenige, der am Ende des Spiels das meiste Geld hat, gewinnt.

