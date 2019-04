Wenn die Winzer ihre Kellertüren öffnen und zur Verkostung ihrer neuen Weine bitten, dann ist der Weinfrühling im Land eingekehrt.

Egon Fischer

Die NÖN bietet ihren Lesern am 28. April, ab 15 Uhr, die einmalige Chance, im Rahmen des Weinfrühlings die ehemaligen Spitzenpolitiker Erwin Pröll und Michael Häupl zu begleiten.

Besuchen Sie ausgesuchte Heurige und Winzer des Traisentales und verbringen Sie einen Nachmittag mit Weinbegleitung. Ab 18 Uhr werden die Gewinner zum Heurigen eingeladen und mit einem Bus zum Ausgangspunkt der Veranstaltung wieder zurückgebracht.

Für das Event verlost die

Egon Fischer

NÖN Karten! Einsendungen (Kennwort „Weinfrühling“ bis 18. April an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, online mitspielen oder per Mail an: gewinnspiel@noen.at.