wellenklænge, das Festival für zeitgenössische Strömungen, lockt von 12. bis 27. Juli nach Lunz am See.

wellenklænge lockt nach Lunz am See .

„Holzhören & Herzstimmen“ heißt es heuer von 12. bis 27. Juli auf der Seebühne in Lunz am See.

Das Programm:

12. Juli: Love Tree Ensemble

13. Juli: Golnar & Mahan

14. bis 20. Juli: Schallwellen-Musikwerkstatt

14. Juli: Kinderkonzert „Am 17. Oktebruar“

16. Juli: Märchenwanderung mit Helmut Wittmann

18. Juli: Art of Solo mit Zsófia Boros und David Six

19. Juli: Hausball, Hotel Palindrone, Schallwellenorchester

20. bis 26. Juli: Composer-Performer-Masterclass

20. Juli: Shake Stew

21. Juli: Matineé, Roland Neuwirth & Radio String Quartet

21. Juli: Jakobisingen „Wirtshaus, Schrammel & Die Jazz“, Neuberger Wirtshaustrio, Neue Wiener Concert Schrammeln, Schrammel & Die Jazz

24. Juli: See.Rund.Gang, mit Ille C. Gebeshuber

25. Juli: CPM Abschlusskonzert & Abendkonzert, Martin Ptak

26. Juli: Sacred Room, Ernst Reijseger, Cuncordu e Tenore de Orosei

27. Juli: Abschlusskonzert, mit Lena Willemark

Wir verlosen Karten für diese Termine:

Golnar & Mahan am Sa, 13.7., das Kinderkonzert Am 17. "Oktebruar" am 14.7. und Sacred Room am Freitag, 26.7.

Tickets: an der Abendkassa www.wellenklaenge.at sowie im NÖN-Ticketshop!