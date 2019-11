Die Ferien-Messe in Wien, der internationale Event für Urlaub, Reisen und Freizeit, ist die führende Publikumsmesse für Tourismus in Österreich. Die Besucher erwarten von Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. Jänner, jeweils von 10 bis 18 Uhr 800 Aussteller aus mehr als 80 Ländern, die beliebte Urlaubsziele, Geheimtipps, maßgeschneiderte Angebote, Trends für die nächsten Ferien, Schnäppchen, Gewinnspiele und mehr präsentieren. Abwechslungsreiches Live-Programm, Vorträge und Filmpräsentationen und Highlights für Kinder runden die Präsentationen ab. Mit einer Eintrittskarte zu besuchen ist auch die Vienna Autoshow, Österreichs beliebteste Neuwagenschau.

Die NÖN ist am Eröffnungstag am Stand der NÖ Werbung vertreten und präsentiert den neuen NÖN-Ferienwegweiser. Wer dabei sein will, hat die Chance Karten zu gewinnen. Einsendungen mit dem Kennwort „Ferienmesse“ bis 19. Dezember per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen. www.ferien-messe.at