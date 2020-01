Eine besondere Dinner-Show erwartet die Besucher im Restaurant und Event4kanter Ramsauhof in Purgstall/Erlauf. Gemeinsam mit den Helden der Prärie begeben sich die Gäste des Varieté von Agricola an den Wochenenden bis 26. April auf die Suche nach den wahren Schätzen des Wilden Westens. Dabei treffen sie nicht nur auf Greenhorns, Banditen, Sheriffs und Indianer, sondern auch auf verführerische Mädchen und romantische Revolverhelden.

Der Abend begeistert mit einer Mischung aus actiongeladener Unterhaltung, stimmungsvoller Live-Country-Musik und echter Lagerfeuer-Romantik. Die Chefköche Robert Scharner und Christopher Stricker sorgen mit einem Fünf-Gänge-Western menü für Gaumenfreuden.

Die NÖN verlost Karten für die Dinner-Show. Einsendungen mit dem Kennwort „Agricola“ bis 17. Jänner per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, an gewinnspiel@noen.at, oder einfach online mitmachen.