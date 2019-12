Das Publikum geht mit SHOWTIME von 29. Jänner bis 9. Februar in der Wiener Stadthalle auf eine magische Reise durch die Erfolgsgeschichte von Holiday on Ice.

Neben einer mitreißenden Geschichte erwartet die Besucher ein Showerlebnis mit überwältigenden Highlights wie Hologramm-Effekte, ein bespielbarer Globus mit fünf Metern Durchmesser sowie eine Dampflok, die auf die Eisbühne fährt und das Publikum in Staunen versetzt.

Die NÖN verlost Karten für die Show am 30. Jänner. Einsendungen mit dem Kennwort „Holiday on Ice“ bis 22. Dezember per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen.

