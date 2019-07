Vom beliebten Autodrom bis zum brandneuen „Take off“, vom knusprigen Spanferkel bis zur Magnum-Bar und vom Feuerwerk bis zur Bundesheer-Schau: Von 22. August bis 1. September wird beim Wachauer Volksfest für jeden Geschmack etwas geboten.

Alle, die es besonders actionreich mögen, können sich in den Fahrgeschäften von Fritz Thurner in luftige Höhen wagen. Für die jüngeren Besucher geht es am Sumsi-Kindertag, Dienstag, 27. August, etwas ruhiger zu. Der 28. August wird den Mode-Begeisterten gewidmet: Geboten wird eine Trachtenmodenschau mit Dirndl-Diva Elfi Maisetschläger. Am Programm stehen außerdem eine Bundesheer-Schau und die mächtigen Pinto-Feuerwerke an den beiden Samstagen.

Top-Gastronomen sorgen dafür, dass bei all den Programmpunkten niemand hungrig oder durstig bleibt. Für musikalische Unterhaltung sorgen etwa „The Monroes“, die Partyband „Highlights“ oder „The Ridin‘ Dudes“.

Die NÖN verlost für das Event im Kremser Stadtpark Dauerkarten. Wer sich Genuss, Musik und Action nicht entgehen lassen will, schickt einfach eine E-Mail mit dem Kennwort „Wachauer Volksfest“ an gewinnspiel@noen.at, sendet Post an NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten oder macht einfach online mit. Einsendeschluss ist am 7. August.

Mehr Informationen:

www.wachauervolksfest.at