Beginnend vom Skelett über das Zusammenwirken der Muskulatur bis hin zur Entwicklung im Mutterleib erhält der Besucher der Ausstellung „Körperwelten“ in der Wiener Stadthalle ein detailliertes Bild über den Aufbau seines Innenlebens. Anhand faszinierender Präparate werden verständlich Organfunktionen und Erkrankungen erläutert. Rund 200 Ausstellungsstücke gibt es in Wien zu sehen, darunter 20 Ganzkörperexponate sowie Teilplastinate, transparente Körperscheiben und einzelne Organe. Thematischer Schwerpunkt der Ausstellung ist das Herz mit seinem weitverzweigten Gefäßsystem.

Die NÖN verlost Karten für die Ausstellung in der Wiener Stadthalle, die bis Sonntag, 9. Februar, zu sehen ist. Einsendungen mit dem Kennwort „Körperwelten“ bis 3. November per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen. www.koerperwelten.at