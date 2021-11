Neues Projekt von Roland Neuwirth: „Wiener Winterreise“

Roland Neuwirth schrieb mit seinen Extremschrammeln jahrzehntelang österreichische Dialektmusik-Geschichte. Nun kehrt er mit einem ungewöhnlichen Projekt und in Begleitung des Pianisten Florian Krumpöck wieder auf die Bühne zurück und widmet sich voll und ganz dem Liederschaffen des Komponisten Franz Schubert. Schuberts Winterreise wird zur „Wiener Winterreise“, wobei Neuwirth Schuberts Liederzyklus in seinem ureigenen Wiener Dialekt in die heutige Zeit bringt.

Anmeldung zum Newsletter

Auf die „Wiener Winterreise“ geht es am Freitag, 3. Dezember, um 19.30 Uhr im Musium Reinsberg. Die NÖN verlost Karten.