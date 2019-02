Das neueste Stück der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek wagt den Blick in die jüngste Vergangenheit und nahe Zukunft und stellt die brisanten politischen Fragen unserer Zeit: Wie wollen wir künftig leben? Wieso lernen wir nicht aus den Fehlern der Vergangenheit?

Premiere des Stücks „Am Königsweg“ ist am 16. März im Landestheater NÖ. Für die Vorstellung am 28. März verlost die NÖN Karten inklusive Sekt, Programmheft und Führung durchs Haus.

Einsendungen (Kennwort „Landestheater“) bis zum 8. März an: NÖN, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, hier online mitspielen oder per E-Mail an gewinnspiel@noen.at.