Der Titelheld der beliebten Kinderbuchreihe Ritter Rost kommt wieder auf die Bühne in der Gartenarena Schiltern. Diesmal geht es um das allererste Abenteuer von Ritter Rost, Burgfräulein Bö und Koks, dem kleinen Feuerdrachen, und damit wird gezeigt, wie die Freundschaft der drei Hauptfiguren der beliebten „Ritter Rost“-Bücher und -Musicals begonnen hat.

Zu sehen ist das Musical für Kinder ab drei Jahren von 8. Juli bis 9. August, jeweils Mittwoch, Donnerstag und Freitag um 15 Uhr und Sonntag um 13 Uhr. Infos: www.kindermusical-sommer.at

Die NÖN verlost Karten für „Ritter Rost“. Einsendungen mit dem Kennwort „Ritter Rost“ per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder einfach online mitmachen.