Karl-Heinz und Bernd Ulrich sind in der Schlagerszene längst keine Unbekannten mehr. Mit ihrem Album „110 Karat“ haben sich die Amigos erneut in die Herzen ihrer Fans gesungen. In Deutschland, der Schweiz und in Österreich standen sie damit zeitgleich an der Spitze der Charts. Mit über 150 Auftritten pro Jahr sind die beiden mit Liedern, die zum Träumen, aber auch zum Nachdenken anregen, immer ganz nah am Publikum.

Die NÖN verlost Karten für die Konzerte am Freitag, 22. November, im VAZ St. Pölten und am Samstag, 23. November, in der Arena Nova in Wiener Neustadt.

Einsendungen mit dem Kennwort „Amigos“ und Wunschort bis 20. Oktober per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder hier online mitspielen.

www.showfactory.at

Übrigens: Tickets gibt's auch im NÖN-Ticketshop!