Der Frühling wird wieder bunt im VAZ. Jede Menge Stars sorgen wieder für Unterhaltung und Abwechslung in der Landeshauptstadt:

Erinnerungen an die Zukunft gibt es am Mittwoch, 4. März, um 20 Uhr in seinem Vortrag von Erich von Däniken. (Tickets gibt es hier)

Die Mönche des Shaolin betreten am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr die VAZ-Bühne. (Tickets gibt es hier)

Lady Sunshine und Mister Moon kommen mit ihrem neuen Programm „Sing, Baby, Sing“ zusammen mit der Guten Morgen Combo am Sonntag, 15. März, um 18 Uhr ins VAZ. (Tickets gibt es hier)

Die Stehaufmandln werden am Freitag, 20. März um 19:00 Uhr, für Unterhaltung sorgen. (Tickets gibt es hier)

Andy Lee Lang & Band kommen dann am Donnerstag, 26. März, im 19.30 Uhr ins VAZ und präsentieren „The Elvis Presley Story“. (Tickets gibt es hier)

„Forever Amy“ lautet der Titel des Konzerts am Samstag, 28. März, um 20 Uhr mit der Original-Band von Amy Winehouse. (Tickets gibt es hier)

Kinderliedermacher Bernhard Fibich sorgt am Samstag, 25. April, um 16 Uhr, für Unterhaltung. (Tickets gibt es hier)

Und am Donnerstag, 30. April, hat um 20 Uhr Alf Poier die Lacher auf seiner Seite, wenn er mit seinem Programm „Humor im Hemd“ ins VAZ kommt. (Tickets gibt es hier)

Die NÖN verlost Karten für die Veranstaltungen. Einsendungen mit dem Kennwort „VAZ“ und Wunschtermin per Post an Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, per E-Mail an gewinnspiel@noen.at oder online mitmachen. Tickets gibt es im NÖN-Ticketshop (den Link dazu findet ihr bei der jeweiligen Veranstaltung).

Mehr Infos zum Programm gibt es unter www.vaz.at.